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Талех Кязымов рассказал, почему невозможно снизить проценты по кредитам

Талех Кязымов рассказал, почему невозможно снизить проценты по кредитам

Кредиты, предоставляемые юридическим лицам в Азербайджане, начинаются от 11%, в этой сфере нет 20%.

Об этом председатель Центрального банка Талех Кязымов сказал, комментируя на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству утверждения о высоких процентных ставках по кредитам, передает АПА.

Председатель ЦБА отметил, что этот показатель по потребительским кредитам составляет 16,1%:

«Я тоже понимаю, что с высокими процентными ставками сложно, но ведь и доходы тоже невысокие. На прошлой сессии Сиявуш Новрузов привел в пример США. Нам нужно уменьшить депозиты, чтобы снизить процентные ставки. Но давайте признаемся, будут ли вкладчики, которые захотят внести в банк депозит под 4-5%? Если мы снизим ставки по депозитам, люди не будут приносить вклады в банк. Я не видел, чтобы в Азербайджане процентная ставка по банковским кредитам составляла 20-25%. Не исключено, что такую процентную ставку можно найти в микрокредитах».

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