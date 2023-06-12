Британская разведка: Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступления ВСУ

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На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сохранял высокую публичную активность, вероятно, с целью представить себя ответственным за стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, Шойгу дал по крайней мере два комментария по поводу оборонительных операций России, в том числе сделал серьезно преувеличенные заявления о потерях Украины. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичного поля.

По данным британской разведки, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

«Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддержания положительного имиджа перед лицом все более откровенной критики со стороны некоторых соотечественников», – отмечают в Минобороны Британии.