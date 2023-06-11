Позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе подверглись обстрелу

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Позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе подверглись обстрелу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 11 июня в 11:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Ходжавендского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», – отметили в оборонном ведомстве.