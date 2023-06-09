Михалко: Целью ЕС является процветающий Южный Кавказ

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Целью Европейского союза (ЕС) является процветающий Южный Кавказ, где установился мир. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, в продолжающемся мирном процессе между Азербайджаном и Арменией наблюдается интенсивное участие президента Совета ЕС Шарля Мишеля: «Брюссельский процесс продолжается. 14 мая лидеры Азербайджана и Армении встретились в Брюсселе, следующая встреча запланирована на июль. Также недавно состоялась встреча лидеров в столице Молдовы Кишиневе. Очень хорошо, что процесс продолжается. Европейский союз хочет сделать все возможное для достижения мира» (цитата по АПА).

Дипломат также рассказал о визите в регион специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара: «Как я уже отмечал, ЕС активно участвует в этом процессе. Специальный представитель ЕС Тойво Клаар посетил Баку. Сегодня мы находимся в Лянкяране, а он продолжает свои встречи в Баку. Цель – еще большее продвижение процесса».