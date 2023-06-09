Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Али Асадов: Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания

Али Асадов: Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания

Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания.

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе Евразийского конгресса – 2023, который проходит в Сочи (Россия), передает Trend.

«Вопрос необходимости обеспечения продовольственной безопасности достиг беспрецедентного уровня для всех стран мира. В этой связи обеспечение продовольственными продуктами населения страны определено президентом Азербайджана как одно из основных направлений и задач, стоящих перед правительством», – сказал он.

Асадов отметил, что рост мировых цен на продовольствие в большинстве стран, в том числе у основных торговых партнеров Азербайджана, привел к повышению инфляционного давления.

«Это отразилось и на нашей экономике. В связи с этим в феврале прошлого года Кабмин издал распоряжение в целях минимизации влияния инфляции на деловую активность и социальное благосостояние населения. С этой целью в 2023 году в госбюджете на обеспечение продовольственной безопасности было увеличение в размере 40 процентов. За январь-май текущего года производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось на 5,2 процента», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
Каневский: Азербайджан всегда оказывал гуманитарную помощь Украине
Общество

Каневский: Азербайджан всегда оказывал гуманитарную помощь Украине

2023/06/09, 18:02
Азербайджан отправляет гумпомощь Украине для затопленных регионов
Общество

Азербайджан отправляет гумпомощь Украине для затопленных регионов

2023/06/09, 16:35
Начальник Особого отдела Минюста обвиняется в присвоении крупной суммы
Общество

Начальник Особого отдела Минюста обвиняется в присвоении крупной суммы

2023/06/09, 16:15
В Турции и Грузии намерены вернуть ковидные штрафы. А в Азербайджане?  
Общество

В Турции и Грузии намерены вернуть ковидные штрафы. А в Азербайджане?  

2023/06/09, 15:59
Али Асадов: Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания
Общество

Али Асадов: Ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания

2023/06/09, 15:19
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

2023/06/09, 12:28
Сиявуш Новрузов заявил, что Азербайджан входит в число развитых европейских стран
Общество

Сиявуш Новрузов заявил, что Азербайджан входит в число развитых европейских стран

2023/06/09, 11:52
Жительница Баку похищала деньги с банковских карт женщин
Общество

Жительница Баку похищала деньги с банковских карт женщин

2023/06/09, 11:21
В Агджебеди задержан мужчина, культивировавший коноплю
Общество

В Агджебеди задержан мужчина, культивировавший коноплю

2023/06/09, 10:55