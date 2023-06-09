Сиявуш Новрузов: “В США чрезмерно высокими банковскими кредитами занимается КГБ”

Сегодня банковские кредиты чрезмерно высокие. Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.
По его словам, проценты сельскохозяйственных кредитов очень высоки. Поэтому нужно пересмотреть их: «Должна быть создана такая кредитная система для граждан, чтобы малое предпринимательство могло развиваться. Банковские кредиты должны быть занижены. Чем должен быть занят предприниматель, чтобы иметь возможность и возвращать 14%-ный кредит, и прибыль иметь? К тому же, при этих условиях сложно нанимать работников. В Америке, когда у банка высокие проценты, им занимается КГБ, расследуют, продает ли он наркотики или оружие ”.
В ответ на это спикер парламента Сахиба Гафарова предложила депутату изложить свои мысли письменно, а по поводу КГБ поправила Новрузова и заявила, что в США его нет.