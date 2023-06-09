Сиявуш Новрузов: “В США чрезмерно высокими банковскими кредитами занимается КГБ”

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Сегодня банковские кредиты чрезмерно высокие. Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.

По его словам, проценты сельскохозяйственных кредитов очень высоки. Поэтому нужно пересмотреть их: «Должна быть создана такая кредитная система для граждан, чтобы малое предпринимательство могло развиваться. Банковские кредиты должны быть занижены. Чем должен быть занят предприниматель, чтобы иметь возможность и возвращать 14%-ный кредит, и прибыль иметь? К тому же, при этих условиях сложно нанимать работников. В Америке, когда у банка высокие проценты, им занимается КГБ, расследуют, продает ли он наркотики или оружие ”.

В ответ на это спикер парламента Сахиба Гафарова предложила депутату изложить свои мысли письменно, а по поводу КГБ поправила Новрузова и заявила, что в США его нет.