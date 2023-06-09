МИД России: США пытаются вытеснить Россию из процесса мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией

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США ставят своей целью вытеснение России из процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия-24».

«США, по моей оценке, пытаются везде добиться одного и того же: с одной стороны – вытеснить Россию, а с другой – подчинить себе в неоколониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками России, помешать нашему партнерству и союзничеству с друзьями и соседями. В этом всегда была главная задача Америки», – сказал он.

Галузин подчеркнул безальтернативность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. При этом, по его словам, РФ не против, чтобы другие страны вносили свой вклад в армяно-азербайджанское урегулирование.

«Но это должно быть содействие не на словах, а на деле, и лежать в русле тех принципиальных фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты лидерами и которые, как мы видим, в целом успешно реализуются, – указал замглавы МИД РФ. – Соответственно, усилия каких-то еще посредников должны давать добавленную стоимость именно с точки зрения реализации фундаментальных документов армяно-азербайджанской нормализации».