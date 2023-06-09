Швеция может разместить войска НАТО до вступления в альянс

125 Просмотров

Власти Швеции могут разрешить НАТО размещать войска на территории королевства до официального присоединения к альянсу.

Об этом сообщили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.

«Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции могут начать подготовку совместно с НАТО и странами НАТО к проведению совместных операций в будущем. <…>. Подготовка может заключаться во временном базировании иностранного оборудования и личного состава на территории Швеции. Это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции», – приводит агентство Reuters их слова.