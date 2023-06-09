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Азербайджанец погиб в армии Грузии

Азербайджанец погиб в армии Грузии

Военнослужащий грузинской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Информацию об этом распространило Минобороны Грузии, передает АПА.

В связи с гибелью 8 июня Юсифа Насибова (2005 г.р.), служившего в одном из подразделений Сил обороны Военной полиции Минобороны Грузии, возбуждено следствие по ст. 115 (самоубийство) УК Грузии.

Сообщается, что во время инцидента он находился на посту. После того, как был услышан звук выстрела был проведен осмотр территории, где и было обнаружено тело Юсифа Насибова.

По предварительной информации, он скончался на месте от выстрела в челюсть. Департамент военной полиции Минобороны Грузии продолжает следствие по факту.

Минобороны Грузии выразило соболезнования семье и близким военнослужащего.

Отметим, 18-летний Юсиф Насибов был родом из села Гырыхлы Марнеульского района. Марнеульский район является местом компактного проживания азербайджанцев.

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