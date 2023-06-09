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Азербайджан закупает самолеты у Италии

Азербайджан закупает самолеты у Италии

Азербайджан закупает у Италии военно-транспортные самолеты.

Министерство обороны Азербайджана подписало контракт с итальянской стороной на поставку самолета C-27J Spartan, передает АПА.

В компании «Leonardo» сообщили, что азербайджанская делегация посетила Италию для подписания соглашения с участием высокопоставленных представителей министров обороны двух стран.

«Сотрудничество между Италией и Азербайджаном, первоначально связанное с энергетическим сектором, теперь расширяется в направлении поставок продукции оборонной промышленности благодаря ценному вкладу рабочей группы Министерства обороны Италии. Программа приобретения C-27J у «Leonardo», имеющей многолетний опыт в самых сложных операционных сценариях, является результатом технических обсуждений, проводимых между министерствами обороны Италии и Азербайджана. Это соглашение является составной частью программы модернизации Вооруженных Сил Азербайджана, которая уделяет больше внимания продукции итальянской промышленности», – говорится в сообщении итальянской компании.

Зарекомендовавшие себя в самых сложных условиях географического рельефа и эксплуатации самолеты C-27J Spartan способны выполнять широкий спектр оборонительных и гражданских оборонительных задач. Он считается идеальным для выполнения военно-транспортных миссий, высадки с воздуха парашютистов и материалов, операций по тактической поддержке войск, спецназа, гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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