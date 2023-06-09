Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

В ООН ответили на критику Зеленского

В ООН ответили на критику Зеленского

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского из-за кризисной ситуации после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), пишет РИА Новости.

Дюжаррик ответил, что организация оказывает помощь жителям Украины.

«Мы на месте. С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем», — подчеркнул представитель ООН. Он добавил, что специалисты из ООН физически присутствуют на месте затопления. Они раздают воду, гигиенические наборы и оказывают психологическую помощь пострадавшим.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан выставил на продажу конфискованные дроны, направлявшиеся в Россию (фото)
Мир

Казахстан выставил на продажу конфискованные дроны, направлявшиеся в Россию (фото)

2023/06/09, 13:33
Российский город Воронеж атакован беспилотником (фото)
Мир

Российский город Воронеж атакован беспилотником (фото)

2023/06/09, 11:47
В ООН ответили на критику Зеленского
Мир

В ООН ответили на критику Зеленского

2023/06/09, 09:30
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина
Мир

Главой Центробанка Турции впервые стала женщина

2023/06/09, 09:00
Власти Грузии отреагировали на планы ЕНД выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра страны
Мир

Власти Грузии отреагировали на планы ЕНД выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра страны

2023/06/09, 01:00
Зеленский: Эта беда — Путин
Мир

Зеленский: Эта беда — Путин

2023/06/09, 00:53
Румыния потребовала сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек
Мир

Румыния потребовала сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек

2023/06/09, 00:45
Тайвань обвинил Китай в воздушном вторжении
Мир

Тайвань обвинил Китай в воздушном вторжении

2023/06/09, 00:18
Байден: Запад сделал всё для подготовки контрнаступления Украины
Мир

Байден: Запад сделал всё для подготовки контрнаступления Украины

2023/06/08, 23:28