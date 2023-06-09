В ООН ответили на критику Зеленского

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского из-за кризисной ситуации после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), пишет РИА Новости.

Дюжаррик ответил, что организация оказывает помощь жителям Украины.

«Мы на месте. С первого дня мы отмечали все, что мы там делаем», — подчеркнул представитель ООН. Он добавил, что специалисты из ООН физически присутствуют на месте затопления. Они раздают воду, гигиенические наборы и оказывают психологическую помощь пострадавшим.