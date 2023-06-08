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Байден: Запад сделал всё для подготовки контрнаступления Украины

Байден: Запад сделал всё для подготовки контрнаступления Украины

Коллективный Запад сделал всё возможное, чтобы подготовить контрнаступление Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать», — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

При этом Байден переадресовал вопросы о военных операциях Киеву, отказавшись отвечать на них. Американская сторона настроена очень оптимистично, при этом признал он.

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