Байден: Запад сделал всё для подготовки контрнаступления Украины

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Коллективный Запад сделал всё возможное, чтобы подготовить контрнаступление Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы сделали всё, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать», — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком.

При этом Байден переадресовал вопросы о военных операциях Киеву, отказавшись отвечать на них. Американская сторона настроена очень оптимистично, при этом признал он.