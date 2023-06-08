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В ОБКБ настаивают на увеличении числа учений

В ОБКБ настаивают на увеличении числа учений

Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) надо увеличить число учений разного характера в обеспечение своей безопасности, речь об этом шла на прошедшем в Минске в четверг заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

На мероприятии обсуждались вызовы и угрозы безопасности государств-членов ОДКБ и меры по их нейтрализации.

«Отдельное внимание уделено повышению эффективности коллективных мер по противодействию международному терроризму и экстремизму и усилению антитеррористического потенциала государств-членов ОДКБ. Поставлены задачи по перекрытию каналов вербовки и выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористической деятельности» – говорится в сообщении.

Учитывая возросшие террористические угрозы в непосредственной близости от зон ответственности ОДКБ, приняты решения, связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий. В частности, утверждено положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ «Наемник» постоянного действия.

«Кроме того, определены направления сотрудничества в военной и миграционной сферах, а также в информационном пространстве. Подчеркнута важность наращивать количество учений ОДКБ различного уровня, эффективно проводить операции «Нелегал», «Канал» и «ПРОКСИ», – отмечается в сообщении.

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