Россия подала на Украину в Гаагу за якобы подрыв Каховской ГЭС

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Сегодня, 8 июня, российские представители выступили в Международном суде ООН (МС) с обвинениями в адрес Украины в разрушении Каховской плотины массированными артиллерийскими обстрелами.

Ранее такие же обвинения были сделаны Россией в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге, передает ВВС.

«Киевский режим не только нанес массированные артиллерийские удары по плотине в ночь на 6 июня, но и преднамеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки», – заявил в МУС российский дипломат Александр Шульгин.