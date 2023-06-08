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Россияне потеряли в Украине редкий «Пенициллин»

Россияне потеряли в Украине редкий «Пенициллин»

На войне в Украине Россия могла впервые потерять редкий комплекс «Пенициллин». Россияне пиарили эту технику с октября 2022 года.

Об этом сообщает Defense Express.

О потере техники стало известно из одного из некрологов российского военного. Там говорилось о гибели Николая Кузнецова, который «выполнял задачи на звуковом разведывательном комплексе «Пенициллин».

Так, «Пенициллин» начали производить в 2020 году. Первые образцы во «вторую армию мира» попали в 2021 году. Известно, что на вооружении в России находится незначительное количество таких систем.

Пропагандисты говорили, что якобы «анаголов нет» системе «Пенициллин». Они кричали об «эффективности» против западных артиллерийских систем, а также против HIMARS.

«Пенициллин» – это комплекс артиллерийской разведки, который должен выявлять позиции ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитные и тактические ракеты. По данным террористов, комплекс может находить позиции артиллерийских систем противника на дальности до 25 километров. Также система может корректировать огонь как одной батареи, так и поочередно каждой батареи дивизиона.

Серьезное преимущество вражеского комплекса – отсутствие демассирующих факторов при работе. Это связано с тем, что все основные компоненты системы работают только на приемку, и поэтому комплекс трудно обнаружить средствами РЭР или подавить РЭБ.

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