Лукашенко опроверг Шойгу

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал контрнаступление Украины «большой дезинформацией».

«Никакого «контрнаступа» нет», – заявил президент Беларуси на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

Он утверждает, что за последнее время было уничтожено большое количество украинской техники и погибло много украинских солдат.

Министерство обороны России утверждало, что украинская армия утром 4 июня «начала крупномасштабное наступление» на южнодонецком направлении. Официальный Киев опровергал заявления российской стороны.