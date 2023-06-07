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Франция направит на модернизацию армии более 400 млрд. евро

Франция направит на модернизацию армии более 400 млрд. евро

Одобренный в первом чтении семилетний план по увеличению оборонного бюджета Франции для модернизации вооруженных сил был поддержан большинством голосов членов Национального собрания Франции, сообщает газета Le Figaro.

В соответствии с законопроектом, выделено 413,3 млрд евро на оборону с 2024 по 2030 год.

За проголосовали 408 членов, против – 87. Теперь документ будет передан на рассмотрение Сената. Согласно французским СМИ, ожидается, что решение будет принято до 14 июля.

Газета Le Monde отмечает, что такие расходы на оборону значительно превышают предыдущие годы.

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