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Глава Минобороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане

Глава Минобороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане

Находящаяся с официальным визитом в нашей стране делегация во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салай-Бобровницки посетила Н-скую воинскую часть.

Как сообщили в Министерстве обороны, сначала члены делегации посетили кладбища в городах Баку и Сумгайыт, где похоронены военнопленные, среди которых были и венгерские солдаты, возложили венки к памятникам, почтили память.

Затем делегации, прибывшей в Н-скую воинскую часть, был представлена презентация о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Гости ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, оружием и боевой техникой, посмотрели показательные выступления в учебном центре воинской части.

В завершение были вручены подарки, сделана памятная фотография.

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