В Казахстане ликвидируют канцелярию Назарбаева

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Канцелярия бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет ликвидирована в ближайшие месяцы. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, передает «Интерфакс».

Как рассказал Жамаубаев, реструктуризация офиса Назарбаева уже идет.

«Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать. Думаю, в ближайшие месяц-полтора», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что после реструктуризации часть сотрудников канцелярии будут переведены в другие организации, а еще часть сократят.