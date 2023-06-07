В России чиновница закидала военкомат коктейлями Молотова

337 Просмотров

Женщина в камуфляжной одежде бросила три коктейля Молотова в здание военного комиссариата в российском городе Владимир.

Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Подозреваемой оказалась 55-летняя Жанна Романовская, начальника отдела финансирования Министерства архитектуры и строительства Владимирской области. Ее задержали.

По данным портала, женщина приехала к зданию комиссариата по Ленинскому району на «Ладе-Калине». Она вышла из автомобиля и кинула в сторону военкомата три бутылки с зажигательной смесью. Ворота загорелись, но их потушили полицейские, находящиеся в военкомате.

В настоящее время с Романовской работают силовики. При обыске у нее также обнаружили и изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.