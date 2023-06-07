Боевики «Боко Харам» похитили на северо-востоке Нигерии 30 пастухов

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Террористы из группировки «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии похитили 30 пастухов, а затем потребовали выкуп за их освобождение.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство France Press.

31 мая вооруженные боевики, используя лодки, проникли в три пастушеские деревни, расположенные на берегу озера Чад.

Террористы ворвались в дома и забрали с собой 30 мужчин и женщин, принадлежащих племени фулани. Они оставили сообщение, адресованное семьям заложников, с требованием собрать для их освобождения 20 млн нигерийских найр ($43 тыс.).