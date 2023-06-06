При обстреле Белгородской области погибли трое российских солдат, 7 пострадали

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Три срочника из Свердловской области погибли при обстреле в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые», — написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, все эти срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. В конце апреля их отправили в Белгородскую область.