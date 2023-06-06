Состоялось обсуждение сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии

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Находящийся с визитом в Италии командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров 6 июня встретился с командующим Военно-морскими силами этой страны адмиралом Энрико Кредендино. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Вице-адмирал С.Бекиров передал итальянскому коллеге приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и выразил признательность за приглашение на 8-ю Международную выставку «Seafuture 2023».

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС Азербайджана и Италии в военной, военно-образовательной и в других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.