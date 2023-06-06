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Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана

Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана

6 июня с 11:40 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, примерно в 16:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

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