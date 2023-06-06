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Россия сбила вражеские самолеты и вертолеты

Россия сбила вражеские самолеты и вертолеты

Российские системы ПВО за сутки сбили два штурмовика Су-25, а также истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель российского оборонного ведомства, два самолёта Су-25 были сбиты средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Бабино в Херсонской области и Никольское в “Донецкой Народной Республике”. А истребитель Су-27 сбит в районе населённого пункта Андреевка в “ДНР”.

Кроме того, силами ПВО был сбиты два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Новодаровка в Запорожской области и Водянское в “Донецкой Народной Республики”. В Минобороны также добавили, что за минувшие сутки перехвачены крылатая ракета Storm Shadow, ракета HARM, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и “Ураган”. Ещё были уничтожены 19 украинских беспилотников в “ЛНР”, “ДНР” и Запорожской области.

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