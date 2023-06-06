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К старым автомобилям применят новые пошлины

К старым автомобилям применят новые пошлины

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса обсуждались изменения в закон «О производственных и бытовых отходах», связанные утилизацией старых автомобилей. Согласно поправкам, за легковые автомобили, эксплуатируемые не менее 4 лет с даты  производства (за исключением раритетных легковых автомобилей и легковых автомобилей, временно ввезенных), ввезенные на таможенную территорию Азербайджана, надлежит перечислять плату в утилизационный фонд транспортных средств.

Размер утилизационного сбора определяется соответствующим органом исполнительной власти в зависимости от года выпуска транспортного средства.

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