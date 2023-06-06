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В азербайджанской армии продолжается реализация мер по инженерному обеспечению (фото и видео)

В азербайджанской армии продолжается реализация мер по инженерному обеспечению (фото и видео)

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают выполнять задачи на освобожденных территориях.

Как сообщает Минобороны, в июне нынешнего года в результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях было полностью очищено от мин до 200 гектаров земли. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 30890 гектаров земли.

Кроме того, в результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами, в целях обеспечения  безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в течение нынешнего года было проложено до 9 км новых путей снабжения, усовершенствовано и восстановлено до 38 км имеющихся путей снабжения.

Основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях продолжаются в плановом порядке.

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