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Депутат: С нашего рынка ушли европейские препараты

Депутат: С нашего рынка ушли европейские препараты

Депутат Фазиль Мустафа во время обсуждения предлагаемых изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил о серьезных проблемам в социальной защите населения.

Депутат отметил, что в бюджете есть средства для решения этих проблем, передает АПА.

«Средства, выделяемые на содержание олимпийских комплексов и других подобных мест, должны быть направлены на усиление социальной защиты людей. Такие места необходимо срочно приватизировать. С другой стороны, цены на лекарства очень высокие. Имеет место сильное подорожание, но меры для предотвращения этого не принимаются. С нашего рынка ушли европейские препараты. Мы привозим лекарства из Бангладеш, Индии. Мы не смогли наладить сотрудничество с Турцией в этой области. Люди вынуждены покупать лекарство стоимостью 100 манатов за 300 манатов», – сказал депутат.

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