Британская разведка сообщила об активных боях на многих участках фронта в Украине

113 Просмотров

За последние 48 часов значительно активизировались бои на многих участках российско-украинского фронта, в том числе на тех, которые в течение нескольких месяцев были относительно спокойными.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, вражда между группой “Вагнера” и Минобороны РФ достигла беспрецедентного уровня. Владелец “Вагнера” Евгений Пригожин впервые заявил, что армия преднамеренно применила смертоносную силу против подразделений “Вагнера”. После ссоры “Вагнер”, вероятно, задержал командира бригады российской армии.

По данным британской разведки, большая часть сил “Вагнера” уже выведена из Бахмута.

“Поскольку в России не хватает резервных частей, то, как “Вагнер” будет реагировать на действия Минобороны, станет ключевым фактором конфликта в ближайшие недели”, – отмечают в Минобороны Британии.