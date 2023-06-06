Госдеп ждет продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией

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Мы с нетерпением ждем проведения еще одного раунда переговоров между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне в конце этого месяца, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа.

Об этом заявил на брифинге помощник пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

“Я уже говорил, прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. США удовлетворены тем, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, включая последнюю встречу лидеров, проходят на разных платформа”, – отметил Патель.