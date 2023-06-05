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Писториус доверяет Украине в контексте применения немецкого оружия

Писториус доверяет Украине в контексте применения немецкого оружия

Германия не хочет, чтобы Украина использовала немецкое оружие в пределах границ России. Об этом в интервью DW заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он сказал, что согласно международному праву Украине разрешено атаковать Россию в целях самообороны, но добавил, что Германия всегда заявляла Украине, что не хочет использования немецких танков или другого оружия в пределах российских границ.

Министр обороны отметил, что из Киева не поступало никаких сигналов, противоречащих этому желанию Германии.

«Я полностью доверяю нашим украинским партнерам», — подчеркнул министр обороны Германии.

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