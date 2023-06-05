Состоялись переговоры между Азербайджаном и Всемирным банком (фото)

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Всемирный банк обсудили ситуацию с реализацией проектов технической помощи и новые направления технической помощи на будущий период. Об этом председатель ЦБА Талех Кязымов написал в Twitter.
“На встрече с делегацией Всемирного банка региональный директор структуры по Южному Кавказу Себастьян Молинеус представил назначенную на его место Роланду Прайс и нового менеджера банка по Азербайджану Стефани Столмейстер. На встрече обменялись мнениями о текущей деятельности банка в Азербайджане и перспективах дальнейшего сотрудничества. Кроме того, обсудили текущее сотрудничество между ЦБА и Всемирным банком, ситуацию с реализацией проектов технической помощи и новые направления технической помощи на будущий период”, – отметил он.
Bu gün Mərkəzi Bankda Dünya Bankının (#DB) nümayəndə heyətilə görüşdük. Görüş zamanı DB-nin Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru cənab Sebastian Molineus (@Smolineus) onun yerinə yeni təyin olunmuş xanım Rolande Pryce (@RSCPryce) və Azərbaycan üzrə yeni təyin olunmuş ölkə… pic.twitter.com/kOKdSkkhKR
— Taleh Kazimov (@TalehKazimov_T) June 5, 2023