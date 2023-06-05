Наркоманов за рулем автомобиля будут штрафовать на 600 манатов

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Устанавливаются новые штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вследствие употребления наркотиков, психотропных или других сильнодействующих веществ лицом, имеющим право на управление транспортным средством.

Это нашло отражение в предложенных поправках в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает АПА.

Согласно проекту, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вследствие употребления наркотиков, психотропных или других сильнодействующих веществ лицом, имеющим право на управление транспортным средством, предусмотрен штраф в размере 600 манатов или ограничение прав на управление транспортным средством на срок от 6 месяцев до одного года.