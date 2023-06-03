Генштаб ВСУ о суточных потерях армии РФ в Украине

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В течение суток украинская артиллерия и ракетные войска поразили три склада боеприпасов российских захватчиков, один зенитно-ракетный комплекс и вражеский пункт управления. Также украинские воины ликвидировали три дрона-шпиона оккупантов, сообщил в субботу вечером, 3 июня, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава», – отметили в Генштабе.

Российские захватчики совершили в течение суток 16 неудачных атак на восточном фронте, сосредоточив усилия на попытке полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В частности, противник вел безуспешные наступательные действия на Купянском направлении вблизи Новоселовского Луганской области; на Лиманском направлении – в районе Белогоровка Луганской области и Спорного Донецкой области.

«На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановское, успеха не имел… на Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 9 атак противника. Также были безуспешные наступательные действия в районе Александровки Донецкой области», – сообщил Генштаб.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.