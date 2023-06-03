Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Армия

Зеленский: Украине необходимы 50 батарей системы Patriot

Зеленский: Украине необходимы 50 батарей системы Patriot

Украине необходимы 50 батарей системы Patriot, чтобы защититься. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

На данный момент Киеву переданы две батареи Patriot, а в общей сложности Украине обещаны пять батарей.

“Любая контрнаступательная операция без контроля над воздушным пространством крайне опасна. Представьте военного, который понимает, что у него нет крыши над головой. И он не понимает, почему у соседних стран она есть”, – отметил украинский президент.

Теги:
Из этой рубрики
Генштаб ВСУ о суточных потерях армии РФ в Украине
Армия

Генштаб ВСУ о суточных потерях армии РФ в Украине

2023/06/03, 20:33
Зеленский: Украине необходимы 50 батарей системы Patriot
Армия

Зеленский: Украине необходимы 50 батарей системы Patriot

2023/06/03, 19:28
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армия

Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре

2023/06/03, 11:27
Блинкен пообещал Украине помощь в построении «армии будущего»
Армия

Блинкен пообещал Украине помощь в построении «армии будущего»

2023/06/03, 00:45
Еще один ЗРК С-400 доставлен в Беларусь
Армия

Еще один ЗРК С-400 доставлен в Беларусь

2023/06/03, 00:17
Американские войска останутся на территории Сирии
Армия

Американские войска останутся на территории Сирии

2023/06/02, 22:40
В России утверждают об уничтожении до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении
Армия

В России утверждают об уничтожении до 70 украинских военнослужащих на Купянском направлении

2023/06/02, 21:58
Зеленский озвучил наличие проблем с получением ЗРК Patriot и ракет к ним
Армия

Зеленский озвучил наличие проблем с получением ЗРК Patriot и ракет к ним

2023/06/02, 21:17
Гасанов обсудил с заместителем главы Пентагона ситуацию в регионе
Армия

Гасанов обсудил с заместителем главы Пентагона ситуацию в регионе

2023/06/02, 20:36