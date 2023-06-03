Зеленский: Украине необходимы 50 батарей системы Patriot

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Украине необходимы 50 батарей системы Patriot, чтобы защититься. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

На данный момент Киеву переданы две батареи Patriot, а в общей сложности Украине обещаны пять батарей.

“Любая контрнаступательная операция без контроля над воздушным пространством крайне опасна. Представьте военного, который понимает, что у него нет крыши над головой. И он не понимает, почему у соседних стран она есть”, – отметил украинский президент.