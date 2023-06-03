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Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре

Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре

3 июня около 00:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кяльбаджарского района.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Кроме того, с 20:40 2 июня до 00:30 3 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского, Шушинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем упомянутым направлениям.

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