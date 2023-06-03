ЕС готов помочь Кыргызстану и Таджикистану урегулировать конфликт на границе

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Европейский союз выразил готовность оказать содействие Кыргызстану и Таджикистану в урегулировании конфликтной ситуации на границе между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишель на встрече с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

“Мы готовы поддерживать усилия, касающиеся региональной безопасности. Знаем, что есть напряженность и прения на границе с Таджикистаном”, – сказал он.

По его словам, если у ЕС будет возможность оказать помощь в урегулировании конфликта, то в Брюсселе “готовы оказать содействие”.