Индонезия предложила ввести в Украину миротворческие силы ООН

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Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре предложил организовать демилитаризованную зону в районе конфликта в Украине и ввести туда миротворческие войска ООН, сообщает ТАСС.

В первую очередь Субианто предложил прекратить огонь с обеих сторон.

“Второе – каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны”, – добавил глава индонезийского Минобороны.

По словам Субианто, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы. Кроме того, он добавил, что ООН должна провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно выяснить волю большинства жителей.