Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Индонезия предложила ввести в Украину миротворческие силы ООН

Индонезия предложила ввести в Украину миротворческие силы ООН

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в ходе конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре предложил организовать демилитаризованную зону в районе конфликта в Украине и ввести туда миротворческие войска ООН, сообщает ТАСС.

В первую очередь Субианто предложил прекратить огонь с обеих сторон.

“Второе – каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны”, – добавил глава индонезийского Минобороны.

По словам Субианто, в этой зоне необходимо разместить международные миротворческие силы. Кроме того, он добавил, что ООН должна провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно выяснить волю большинства жителей.

Теги:
Из этой рубрики
В РФ около НПС взорвался беспилотник, нашпигованный тротилом
Мир

В РФ около НПС взорвался беспилотник, нашпигованный тротилом

2023/06/03, 12:38
Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению
Мир

Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению

2023/06/03, 11:45
Пентагон: США не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем
Мир

Пентагон: США не подталкивают Китай к конфликту с Тайванем

2023/06/03, 11:00
Южная Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР
Мир

Южная Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР

2023/06/03, 10:30
ЕС готов помочь Кыргызстану и Таджикистану урегулировать конфликт на границе
Мир

ЕС готов помочь Кыргызстану и Таджикистану урегулировать конфликт на границе

2023/06/03, 10:00
Канадская армия борется с огнем масштабных лесных пожаров
Мир

Канадская армия борется с огнем масштабных лесных пожаров

2023/06/03, 09:42
Индонезия предложила ввести в Украину миротворческие силы ООН
Мир

Индонезия предложила ввести в Украину миротворческие силы ООН

2023/06/03, 09:16
120 человек стали жертвами крушения поезда в Индии (обновлено, видео)
Мир

120 человек стали жертвами крушения поезда в Индии (обновлено, видео)

2023/06/03, 00:44
Глава МАГАТЭ в третий раз отправится на ЗАЭС
Мир

Глава МАГАТЭ в третий раз отправится на ЗАЭС

2023/06/03, 00:06