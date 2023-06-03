Еще один ЗРК С-400 доставлен в Беларусь

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В Беларусь в рамках ротации региональной группировки войск прибывают военнослужащие общевойсковых и танковых соединений российской армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минобороны.

Кроме того, в Беларусь поставлен очередной ЗРК С-400.

«На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметили в военном ведомстве Беларуси.

Мероприятия проводятся «в интересах повышения обороноспособности Союзного государства».