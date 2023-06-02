Гасанов обсудил с заместителем главы Пентагона ситуацию в регионе

65 Просмотров

2 июня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Калем. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних связей, ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.