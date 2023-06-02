Армяне обстреляли наши позиции

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2 июня в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Зеркенд Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, примерно в 18:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными в указанным направлениях, были приняты адекватные ответные меры.