Сколько заплатят за сдачу автомобилей в утилизацию?

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В Азербайджане суммы единовременных платежей за сдаваемые в утилизацию транспортные средства будут меняться в зависимости от категории транспортных средств.

Об этом заместитель заведующего юридическим отделом ОАО Təmiz Şəhər Мирза Лачинов сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает Report.

“Мы учли международные категории. Например, транспортные средства и техника, используемые по М-1 и другим сельскохозяйственным направлениям, различаются по категориям. Ожидается, что цены на категории А и А-1 будут наименьшими и в размере от 200 манатов, легковые автомобили – от 1,5 тыс. манатов, крупнотоннажные и другие автомобили – максимум 3 тыс. манатов. Однако мы предпочитаем обновить транспортный парк и поэтому полагаем, что суммы единовременных платежей должны быть ниже суммы скидки. Мы планируем сумму единовременных платежей на уровне 50% от суммы скидки”, – отметил МЛачинов.