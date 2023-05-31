Тахир Керимли пожаловался на комаров и предложил продавать собак Корее и Китаю

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В Баку некуда деться от комаров. Их так много, что вечерами люди не знают, как быть. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Тахир Керимли, сообщает Minval.az.

“Нужно уделить особое внимание вопросам санитарии, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем. С другой стороны, в регионах наблюдаются проблемы с бешенными собаками. Дети не могут нормально посещать школы. Не знаю, кому продать этих собак, Корее или Китаю, но проблему решить надо”, – сказал он.

Ну что ж, предлагаем разработать законопроект по борьбе с комарами – это легче, чем заставить противочумную станцию работать.