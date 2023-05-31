Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане (фото)

Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане (фото)

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.

Публикацией об этом президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.

“Сегодня утром мне было очень приятно встретиться с еврейской общиной Азербайджана. Отношения между евреями и азербайджанским народом основаны на еврейском наследии, которое веками развивалось в Азербайджане и является частью богатой культурной и политической жизни страны. Это наследие межконфессионального сотрудничества, межкультурной терпимости и уважения является ценностью, в которой сегодня нуждаются наши народы. И это дар, который мы предлагаем всему миру”, – написал президент Израиля.

Теги:
Из этой рубрики
Введен в эксплуатацию второй магистральный водопровод в Нефтчалу
Общество

Введен в эксплуатацию второй магистральный водопровод в Нефтчалу

2023/05/31, 15:34
Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и Израиля
Общество

Состоялась встреча министров здравоохранения Азербайджана и Израиля

2023/05/31, 14:42
Прогноз погоды на первый день лета
Общество

Прогноз погоды на первый день лета

2023/05/31, 13:28
Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане (фото)
Общество

Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане (фото)

2023/05/31, 12:47
Президент Израиля с супругой ознакомились с Ичеришехер
Общество

Президент Израиля с супругой ознакомились с Ичеришехер

2023/05/31, 12:40
В МВД прокомментировали избиение азербайджанской модели ее возлюбленным
Общество

В МВД прокомментировали избиение азербайджанской модели ее возлюбленным

2023/05/31, 11:20
Задержан наркокурьер с 50 кг наркотиков из Ирана
Общество

Задержан наркокурьер с 50 кг наркотиков из Ирана

2023/05/31, 10:40
Ильхам Алиев выступил на открытии 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (фото)
Общество

Ильхам Алиев выступил на открытии 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» (фото)

2023/05/31, 10:28
МЧС предупреждает население
Общество

МЧС предупреждает население

2023/05/31, 10:05