Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане (фото)

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Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.

Публикацией об этом президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.

“Сегодня утром мне было очень приятно встретиться с еврейской общиной Азербайджана. Отношения между евреями и азербайджанским народом основаны на еврейском наследии, которое веками развивалось в Азербайджане и является частью богатой культурной и политической жизни страны. Это наследие межконфессионального сотрудничества, межкультурной терпимости и уважения является ценностью, в которой сегодня нуждаются наши народы. И это дар, который мы предлагаем всему миру”, – написал президент Израиля.