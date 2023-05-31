Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане (фото)

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с еврейской общиной в Азербайджане.
Публикацией об этом президент Израиля поделился в своем аккаунте в Twitter.
“Сегодня утром мне было очень приятно встретиться с еврейской общиной Азербайджана. Отношения между евреями и азербайджанским народом основаны на еврейском наследии, которое веками развивалось в Азербайджане и является частью богатой культурной и политической жизни страны. Это наследие межконфессионального сотрудничества, межкультурной терпимости и уважения является ценностью, в которой сегодня нуждаются наши народы. И это дар, который мы предлагаем всему миру”, – написал президент Израиля.
Bu səhər Azərbaycanın möhtəşəm yəhudi icması ilə görüşdən çox məmnun oldum.Yəhudi&Azərbaycan xalqları arasındakı münasibətlər Azərbaycanda əsrlər boyu inkişaf edən yəhudi irsinə əsaslanır və ölkənin zəngin mədəni&siyasi həyatının bir hissəsidir. pic.twitter.com/KqwjBNyLeB
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 31, 2023