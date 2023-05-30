Азербайджан и Россия провели консультации по Каспию

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30 мая 2023 года в Москве состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Российской Федерацией по вопросам Каспийского моря.

Азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, а российскую сторону – специальный представитель президента Российской Федерации по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаил Петраков.

В ходе встречи визита был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Была отмечена важность реализации принятых решений на шестом саммите Прикаспийских государств, состоявшемся 29 июня 2022 года.

Было подчеркнуто, что уточнение позиций по вопросам, связанным с повесткой дня рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, будет способствовать взаимопониманию и эффективности следующего заседания группы.

В ходе консультаций был проведен обмен мнениями о методике строительства прямых линий выхода в Каспийское море и проектах соглашений по вопросам отраслевого сотрудничества, находящихся на стадии согласования между прикаспийскими государствами, а также по вопросам безопасности в Каспийском регионе.