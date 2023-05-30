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Алиев: Представители еврейской общины боролись за территориальную целостность Азербайджана

Алиев: Представители еврейской общины боролись за территориальную целостность Азербайджана

Представители еврейской общины, граждане Азербайджане, это люди, которые вносят и продолжают вносить большой вклад в современное развитие нашей страны.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе, передает Азертадж.

«Они боролись плечом к плечу с нами, с представителями всех других этнических групп в Азербайджане, за нашу независимость и за нашу территориальную целостность. Сегодня этот фактор является важным фактором не только для успешного развития Азербайджана, межкультурного мира и дружбы, но и для наших двусторонних отношений», – подчеркнул глава государства.

Сегодня мы также обсудили возможности повышения уровня взаимного турпотока между нашими странами. Сегодня мы имеем всего 4 воздушных рейса в неделю, что, на мой взгляд, недостаточно, поэтому были даны поручения членам наших делегаций увеличить количество рейсов не только на сезонной, но и на постоянной основе, сказал Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что дано поручение об изучении возможности иметь больше презентационных возможностей, чтобы можно было приглашать больше туристов из Израиля, а также подробно рассказать о многовековой жизни еврейской общины Азербайджана, глава государства отметил, что еврейская община является большим богатством нашей страны.

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