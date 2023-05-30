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Пропавших без вести военнослужащих будут считать умершими спустя два года

Пропавших без вести военнослужащих будут считать умершими спустя два года

Устанавливается новая процедура объявления умершими военнослужащего или иного лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями. Это нашло отражение в предложенной поправке к Гражданскому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно закону, военнослужащий или иные лица, пропавшие без вести в связи с военными действиями, могут быть признаны умершими в судебном порядке по истечении не менее двух лет со дня окончания военных действий. По предложенной поправке, суд, принимая во внимание обстоятельства, дающие основания полагать, что человек погиб в ходе военных действий, может объявить его умершим до истечения этого срока, но не ранее чем через 6 месяцев со дня окончания военных действий.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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