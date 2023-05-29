В НАТО подтвердили ранение солдат в Косово (видео)

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В НАТО подтвердили сообщения о том, что представители контингента KFOR в частично признанном Косово получили ранения из-за столкновений на севере края. В альянсе при этом утверждают, что произошли «неспровоцированные нападения».

«НАТО решительно осуждает неспровоцированные нападения на силы KFOR в северной части Косово, в результате которых несколько человек получили ранения. Такие атаки абсолютно неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно», — говорится в заявлении НАТО.

Альянс призвал стороны воздерживаться от действий, которые нагнетают напряжённость в регионе.

«KFOR предпримут все необходимые действия для поддержания безопасной и спокойной обстановки и продолжат действовать беспристрастно в соответствии со своим мандатом», — сказано в сообщении.

