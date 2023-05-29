Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Токаев расценил предложение Лукашенко как хорошую шутку

Токаев расценил предложение Лукашенко как хорошую шутку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил призыв белорусского коллеги Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси, как хорошую шутку, передает агентство Акорду.

“На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку”, – подчеркнул Токаев.

По мнению главы государства, необходимости в этом нет, существуют и другие интеграционные объединения, в частности, Евразийский экономический союз.

“Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными этим обязательствам”, – подчеркнул президент Казахстана.

Теги:
Из этой рубрики
В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Мир

В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

2023/05/29, 20:53
Шольц пригласил Эрдогана в Берлин
Мир

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

2023/05/29, 20:20
Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана
Мир

Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана

2023/05/29, 20:11
Наблюдатели ОБСЕ считают, что на выборах в Турции произошло "насилие" в отношении представителей оппозицией
Мир

Наблюдатели ОБСЕ считают, что на выборах в Турции произошло “насилие” в отношении представителей оппозицией

2023/05/29, 19:57
Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию
Мир

Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию

2023/05/29, 19:44
Посол ЕС выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ
Мир

Посол ЕС выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

2023/05/29, 19:00
В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства
Мир

В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства

2023/05/29, 18:53
Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие
Мир

Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие

2023/05/29, 18:48
Джахит Багчи: В Азербайджане совершили жертвоприношения в честь победы Эрдогана
Мир

Джахит Багчи: В Азербайджане совершили жертвоприношения в честь победы Эрдогана

2023/05/29, 18:38