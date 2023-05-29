Токаев расценил предложение Лукашенко как хорошую шутку

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил призыв белорусского коллеги Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси, как хорошую шутку, передает агентство Акорду.

“На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку”, – подчеркнул Токаев.

По мнению главы государства, необходимости в этом нет, существуют и другие интеграционные объединения, в частности, Евразийский экономический союз.

“Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными этим обязательствам”, – подчеркнул президент Казахстана.