Арестованы армянские диверсанты, нарушившие азербайджано-армянскую границу

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Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджана, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей через село Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями диверсионной группы Вооруженных Сил Армении.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Генпрокуратуры, двое военнослужащих вооруженных сил Армении – Ховакимян Харут Юрики и Газарян Карен Ашоти привлечены в качестве обвиняемых и решением суда в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.