Главное Общество

Арестованы армянские диверсанты, нарушившие азербайджано-армянскую границу

Арестованы армянские диверсанты, нарушившие азербайджано-армянскую границу

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с нарушением 26 мая государственной границы Азербайджана, на участке азербайджано-армянской границы, проходящей через село Раздара Зангиланского района и другими незаконными действиями диверсионной группы Вооруженных Сил Армении.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

По уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Генпрокуратуры, двое военнослужащих вооруженных сил Армении – Ховакимян Харут Юрики и Газарян Карен Ашоти привлечены в качестве обвиняемых и решением суда в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане отмечается День независимости
Общество

В Азербайджане отмечается День независимости

2023/05/28, 00:16
Арестованы армянские диверсанты, нарушившие азербайджано-армянскую границу
Общество

Арестованы армянские диверсанты, нарушившие азербайджано-армянскую границу

2023/05/28, 00:07
В Баку наркоман на Prius нарушал ПДД и развозил наркотики (фото)
Общество

В Баку наркоман на Prius нарушал ПДД и развозил наркотики (фото)

2023/05/27, 23:10
Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Горчу Лачинского района (фото)
Общество

Ильхам Алиев заложил фундамент поселка Горчу Лачинского района (фото)

2023/05/27, 22:44
Увеличено число ж/д рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку
Общество

Увеличено число ж/д рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку

2023/05/27, 21:35
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости
Общество

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости

2023/05/27, 21:18
Ильхам Алиев заложил в Кяльбаджаре фундамент первого жилого квартала (фото)
Общество

Ильхам Алиев заложил в Кяльбаджаре фундамент первого жилого квартала (фото)

2023/05/27, 21:04
В Тертере сотрудник строительной компании ранен в результате взрыва боеприпаса
Общество

В Тертере сотрудник строительной компании ранен в результате взрыва боеприпаса

2023/05/27, 20:34
Сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги" погиб в Грузии
Общество

Сотрудник ЗАО “Азербайджанские железные дороги” погиб в Грузии

2023/05/27, 20:15